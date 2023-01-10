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Сегодня, 21:41

«Динамо» в Москве победило «Салават Юлаев»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Московское «Динамо» дома обыграло «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе москвичей отличились Максим Джиошвили, Владислав Ефремов и Якоб Лилья. У уфимцев шайбы на счету Данила Аймурзина и Николая Кулемина.

После 49 игр «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции — 64 очка. «Салават» идет пятым на Востоке — 61 очко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Джиошвили — 12, 9:33 — 1:0. Ефремов — 1 (мен., Готовец, Малышев), 26:59 — 2:0. Аймурзин — 4 (Сучков), 48:33 — 2:1. Кулемин — 9 (Шмелев), 48:59 — 2:2. Лилья — 10 (Тринеев), 57:03 — 3:2.

Вратари: Коновалов — Кареев (59:02).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (13+11+8) — 35 (9+12+14).

Судьи: Беляев, Спирин.

10 января. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
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2 ЦСКА 48 31 17 67
3 Торпедо 49 31 18 66
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 49 22 27 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 49 19 30 48
10 Куньлунь 49 16 33 37
11 Сочи 48 5 43 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 49 26 23 57
7 Ак Барс 48 25 23 57
8 Барыс 50 22 28 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
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10.01 17:00
Автомобилист – ЦСКА
 4 : 2
10.01 19:00
Северсталь – Торпедо
 5 : 4 Б
10.01 19:30
Динамо М – Сал. Юлаев
 3 : 2
10.01 19:30
СКА – Спартак
 - : -
10.01 19:30
Сочи – Витязь
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