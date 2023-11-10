Видеотрансляция матча КХЛ «Динамо» Мн — «Сочи» начнется в 19.00 мск на Кинопоиске

Минское «Динамо» на домашнем льду проведет встречу с «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 10 ноября. Игра пройдет на территории «Минск Арена». Начало — в 19.10 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию самых главных событий игры «Динамо» Минск — «Сочи» в своем матч-центре.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» Минск — «Сочи» можно будет с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Прямой эфир матча также пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.00 мск.

Белорусский клуб с 28 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы с 26 очками располагаются на 9-й строчке Запада.

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