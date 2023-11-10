«Динамо» Минск — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Минское «Динамо» на домашнем льду проведет встречу с «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 10 ноября. Игра пройдет на территории «Минск Арена». Начало — в 19.10 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию самых главных событий игры «Динамо» Минск — «Сочи» в своем матч-центре.
Смотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» Минск — «Сочи» можно будет с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Прямой эфир матча также пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 19.00 мск.
Белорусский клуб с 28 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы с 26 очками располагаются на 9-й строчке Запада.
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|6
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|26
|13
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|30
|7
|Динамо Мн
|26
|13
|13
|30
|8
|СКА
|27
|14
|13
|28
|9
|Сочи
|28
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|16
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
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|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|10.11
|12:00
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Амур – Автомобилист
|2 : 3
|10.11
|12:30
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Адмирал – Торпедо
|0 : 3
|10.11
|15:30
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Сибирь – Локомотив
|1 : 2
|10.11
|16:30
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Барыс – Куньлунь РС
|- : -
|10.11
|19:00
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Витязь – Северсталь
|- : -
|10.11
|19:10
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Динамо Мн – Сочи
|- : -