«Локомотив» на выезде обыграл минское «Динамо»

Минское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» (3:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев гол забил Матвей Коробов, а Мальте Стремвалль оформил дубль. У гостей хет-трин сделал Максим Шалунов. Также отличились Даниил Мисюль, Артур Каюмов, Михаил Беляев и Денис Алексеев.

«Локо» набрал 33 очка и занимает шестое место на Востоке. У «Динамо» 32 очка и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Голы: Мисюль — 1, 4:14 — 0:1. Коробов — 1 (бол., Демков, Альмквист), 5:27 — 1:1. Стремвалль — 11 (бол., Бек, Альмквист), 6:58 — 2:1. Шалунов — 6 (Каюмов), 13:57 — 2:2. Каюмов — 9 (Анисимов), 20:30 — 2:3. Беляев — 3 (Черепанов), 22:23 — 2:4. Шалунов — 7 (бол., Алексеев, Марченко), 28:33 — 2:5. Стремвалль — 12 (бол., Бек, Альмквист), 37:19 — 3:5. Алексеев — 8 (бол., Анисимов, Марченко), 55:03 — 3:6. Шалунов — 8 (п.в., Каюмов, Кудрявцев), 59:46 — 3:7.

Вратари: Рыбар (Колосов, 22:23, 56:54) — Паскуале.

Штраф: 23 — 22.

Броски: 15 (4+4+7) — 25 (12+7+6).

Судьи: Акузовский, Наумов.

15 ноября. Минск. «Минск-Арена».