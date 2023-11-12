Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и поднялось на первое место «Запада»

Московское «Динамо» на выезде победило минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы за бело-голубых забили Никита Гусев и Бреннан Менелл. У «зубров» отличился Владислав Кодола.

Московское «Динамо» набрало 44 очка в 29 играх и поднялось на первое место в турнирной таблице «Запада». Минское «Динамо» находится на пятой строчке (32).