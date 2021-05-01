Девять игроков покинули «Металлург»

У девяти игроков «Металлурга» истекли контракты, информирует пресс-служба клуба. С защитником Григорием Дроновым вчера был подписан новый контракт.

Соглашения с Андреем Нестрашилом, Деннисом Расмуссеном и Филипом Хольмом пролонгированы не будут, а контракт с Николаем Кулеминым расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В стадии переговоров клуб находится с Николаем Голдобиным, Сергеем Мозякиным, Глебом Носовым и Богданом Потехиным, а также потенциальными новичками.

Остальные игроки «Металлурга» имеют действующие контракты на следующий сезон или более.