Как стало известно «СЭ», «Авангард» может подписать контракт со словацким форвардом Петером Цехлариком.

Права на него принадлежали «Локомотиву», «Ястребы» получили их в обмен на права на защитника Коди Керрана. При этом у канадца есть действующий двусторонний контракт с «Анахаймом» до конца сезона-2021/22.

25-летний словак Цехларик в этом сезоне набрал 40 (20+20) очков в 45 матчах за шведский «Лександ». 31-летний Керран выступает в АХЛ за «Сан-Диего» — в 17 матчах у него 11 (5+6) баллов.

(Михаил Зислис)