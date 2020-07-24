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Девять хоккеистов «Северстали» сдали положительный тест на коронавирус

16:40
Игроки «Северстали». Фото ХК «Северсталь».
Игроки «Северстали». Фото ХК «Северсталь».
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«Северсталь» подтвердила несколько случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает пресс-служба клуба.

После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала были выявлены 9 случаев заболевания коронавирусом.

Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно.

Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.

Дополнительная информация:

https://vk.com/hcseverstal

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