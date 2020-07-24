Девять хоккеистов «Северстали» сдали положительный тест на коронавирус
16:40
«Северсталь» подтвердила несколько случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает пресс-служба клуба.
После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала были выявлены 9 случаев заболевания коронавирусом.
Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно.
Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.
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