Дергачев — об 1-3 в серии с «Ак Барсом»: «Как бы то ни было, обидно, но есть шансы»

Нападающий «Авангарда» Александр Дергачев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:1) в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Хорошая боевая игра. Понятно, два периода 0:0, игра шла до гола. Мы пытались перевернуть, но не получилось. Были моменты и в большинстве, но «закопали» одну нам и все.

В следующем матче посмотрим, как Казань будет играть. Возможно, у нас где-то и руки подразвяжутся, потому что 1-3, нам надо сравнивать. Еще раз говорю: будем сто процентов пытаться забирать игру в Казани и возвращаться сюда. Как бы то ни было, обидно, но есть шансы. Будем всей командой выбираться. Нужна просто победа в Казани, там уже все перевернется с ног на голову», — цитирует пресс-служба клуба Дергачева.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 9 апреля в Казани, начало — в 17.00 по московскому времени.