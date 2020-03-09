Денис Зернов: «Видел, что Панин едет меня бить»
Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвел итоги пятого матча серии первого раунда с «Салаватом Юлаевым» (3:6) и прокомментировал эпизод с жестким силовым приемом Андрея Панина, после которого Зернов ушел в раздевалку при помощи врача. Счет в серии 3-2 в пользу уфимцев.
— Как самочувствие после охоты на вас?
— Все отлично. Никаких повреждений нет. Это плей-офф. Все играют без прокатов. Мы к этому готовы.
— Что пошло не так во втором периоде?
— Тройка Маннинена хорошо в большинстве сыграла. Они забили. А мы еще и четвертый потом пропустили из-за ошибки. Мы знаем, как хорошо «Салават» может играть. И им нельзя давать никаких шансов. Играть в свой хоккей.
— Вы видели, что Панин едет вас бить?
— Видел, что это Панин. Можно было на встречном силовом сыграть. Но так получилось, что он меня приложил.
— В чем видите резервы своей тройки?
— Просто надо установку тренера выполнять. Делать все, что говорят. Ничего не выдумывать. И через работу придет все.
— То есть попроще играть?
— Если есть возможность обыграть — обыгрывать. Если нет — играть попроще.
— Что произошло на входе в зону перед четвертой шайбой «Салавата»?
— Потеря. Неудачно... Bad luck. Я бы не сказал, что обыгрывал там. Просто неудачный chip. (Игорь Еронко)