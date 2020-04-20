Давыдов считает, что звено Шипачева было лучшим в КХЛ

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подвел итоги выступления «Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ. Московская команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина. Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

— Чемпионат закончился на самом интересном, — цитируют Давыдова «Известия». — Поэтому сложно говорить, как выступила команда. На мой взгляд, на протяжении всего сезона она сыграла нормально. Какое место заняло бы «Динамо» в итоге, тяжело сказать: впереди было много игр в плей-офф. Тем более после серии со «Спартаком» мы попали на ЦСКА — это было бы еще более серьезное противостояние, настоящая проверка на прочность. А так, в сыгранной части сезона команда выступала ровно и уверенно.

Первое динамовское звено было ведущим во всей лиге. Хочется, чтобы оно сохранило свой уровень и на будущее. Поэтому будем ждать от ребят хорошей игры.

— «Динамо» продлило на год свою легенду Александра Еременко, которому уже исполнилось 40 лет. Вратарская линия не нуждается в изменениях?

— По моим ощущения, Еременко уже устал тащить на себе весь сезон, поэтому ему периодически нужна замена. В прошедшем регулярном чемпионате Иван Бочаров вполне справился с ролью первого номера, а Еременко подошел в хорошей форме к плей-офф и внес значительный вклад в победу над «Спартаком». Думаю, Александр еще поможет «Динамо», поэтому тренерский штаб решил оставить его еще на год. Но нужно подтягивать молодежь, чтобы составляли конкуренцию и учились у более опытных вратарей. А как между Еременко и Бочаровым распределять игровое время, должен решать тренерский штаб. Исходя из их состояния в конкретный момент.