Давид Рундблад: «Бывают такие дни, когда шайба не идет в ворота»

Защитник СКА Давид Рундблад признал закономерность поражения команды в матче с ЦСКА (0:3).

— У нас сегодня были очень хорошие моменты, мы хорошо разыгрывали большинство, но увы. Думаю, что ключевая разница сегодня была в том, что соперникам удалось забросить в неравных составах, а нам — нет, — цитирует игрока официальный сайт СКА.

— О чем говорили тренеры перед этой игрой? Какую установку давали?

— Против ЦСКА матчи всегда получаются сложными. Думаю, для нас важно было мощно сыграть в начале, и нам это удалось: у нас были моменты, в том числе и в большинстве. Однако дальше, к сожалению, не сложилось.

— ЦСКА как-то изменился по сравнению с предыдущим сезоном — или это та же команда?

— Сложно сказать, особенно сразу же после игры. ЦСКА — команда, которая играет по своей системе, и против них всегда трудно играть.

— Что можете сказать об игре обороны сегодня?

— Это была тяжелая игра, все-таки ЦСКА — сильная команда. Сегодня игра сложилась вот так вот — мы могли забросить и больше трех шайб в ворота соперника. Нам нужно работать и двигаться дальше.

— Из-за чего сегодня страдала реализация?

— Не знаю, это трудный вопрос. Бывают такие дни, когда шайба не идет в ворота. Наша задача — продолжать упорно работать и ждать своего шанса в следующей игре.

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