Данис Зарипов: «Главным для меня было продолжить играть в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

— Очень рад, что мы заключили контракт, я приложу все усилия, чтобы помочь клубу в достижении главной цели — победе в Кубке Гагарина, — цитирует Зарипова официальный сайт казанцев. — Не скажу, что переговоры были быстрыми и простыми, но мы пришли к соглашению. Я не выдвигал никаких безумных условия, прекрасно понимая обстановку в лиге и ситуацию с введением потолка зарплат. Он может ограничивать во многом, но не в желании стать чемпионом с родным клубом! Главным для меня было, повторюсь, продолжить играть в нашем сложившемся коллективе и достичь нашей общей цели, подарить радость городу и республике, и уже потом думать о завершении карьеры в «Ак Барсе».

Теперь мы все должны проявить терпение и самодисциплину, чтобы ситуация с пандемией поскорее завершилась, и мы смогли вернуться к нашей нормальной жизни, в том числе, начать играть в хоккей при полных трибунах.

«Трактор» хотел сделать сенсацию на рынке. Но я не собирался уходить из «Ак Барса». Интервью Даниса Зарипова