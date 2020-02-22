Данил Веряев: «И у «Торпедо», и у «Сочи» в предстоящем матче будет поставлен на кон целый сезон»

Нападающий «Торпедо» Данил Веряев считает, что матч против «Сочи» будет похоже на плей-офф. Южная команда отстает на четыре очка от нижегородского коллектива.

— Это будет мощная битва сродни плей-офф, — цитируют «Известия» Веряева. — Именно этого зрители ждут в КХЛ, чтобы как можно дольше не был ясен исход борьбы за участие в Кубке Гагарина. И у нас, и у «Сочи» в этой встрече будет поставлен на кон целый сезон. Поэтому мы должны умереть, но добиться победы.