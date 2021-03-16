Данил Башкиров: «У меня не тот возраст, чтобы симулировать»

Форвард «Салавата Юлаева» Данил Башкиров ответил на обвинения в симуляции во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Соперники обвинили его в том, что он симулировал в эпизоде с Дмитрием Воронковым.

«После игры меня удивило это, — цитируют хоккеиста «Известия» 16 марта. — Я знал, что возможен такой шум, но все равно повышенное внимание было неожиданным. В принципе, я уже говорил честно, что не симулировал. Да, где-то упал сам, не удержался. Но ни в коем случае не симулировал. У меня не тот возраст, чтобы симулировать. Мне играть надо, а не исполнять какие-то моменты».

19-летний Башкиров в текущем сезоне провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В плей-офф у него 5 игр и 1 (0+1) очко.