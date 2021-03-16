Подъяпольский считает, что «Северсталь» хорошо провела серию с «Динамо»
Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский оценил игру своей команды в первом раунде плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Динамовцы выиграли серию со счетом 4-1.
«На самом деле хорошо сыграли, — цитируют хоккеиста «Известия» 16 марта. — Здорово, что нас поддерживали болельщики — причем не только череповецкие. Это заслуга всей команды, показавшей хороший хоккей.
Да, где-то удача была не на нашей стороне. Взять хотя бы третий матч серии, где мы могли выиграть, продержись еще три секунды. Думаю, тогда все могло по-другому сложиться. Но в целом неплохая получилась серия. Главное, зрителям она понравилась".
В регулярном чемпионате «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1136271/aleksei-fomin/perekhod-v-severstal-shagom-nazad-ne-schital
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю