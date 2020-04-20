Даниил Тарасов подписал новый контракт с «Динамо»

Нападающий Даниил Тарасов останется в «Динамо». Воспитанник динамовской школы подписал новый контракт на два года, сообщает официальный сайт бело-голубых.

За 245 матчей в КХЛ Тарасов набрал 99 (58+41) очков при показателе полезности «плюс 11». В прошедшем сезоне в матче против «Амура» форвард забросил четыре шайбы, повторив достижение Сергея Светлова, которое было установлено в далеком 1984 году.