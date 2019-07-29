Даллмэн не вернется в "Барыс", Боченски ответа еще не дал

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка рассказал о будущем защитника Кевина Даллмэна и нападающего Брэндона Боченски. Оба игрока объявляли о возможности завершения карьеры и не прибыли в расположение команды.

"Кевин точно не приедет, – приводит слова тренера Bestnews.kz. – А Брэндон еще окончательно вроде как бы не дал ответа".

37-летний Боченски выступал за "Барыс" с 2010 по 2017 год. За семь сезонов в КХЛ он провел 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков.

38-летний Даллмэн приехал в КХЛ в 2008 году. В лиге он сыграл 620 матчей, в которых набрал 431 (142+289) очко.