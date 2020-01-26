ЦСКА всухую победил «Сибирь» и в восьмой раз выиграл дивизион Тарасова

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:0. Красно-синие выиграли дивизион Тарасова в восьмой раз.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Слепышев — 13 (Капризов), 19:38 — 1:0. Григоренко — 14 (Вей), 47:44 — 2:0. Капризов — 24 (Слепышев, Кемпе), 48:52 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Красиков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (11+8+8) — 19 (10+3+6).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

26 января. Москва. «ЦСКА Арена».