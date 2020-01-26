ЦСКА всухую победил «Сибирь» и в восьмой раз выиграл дивизион Тарасова
19:21
ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Сибирь» со счетом 3:0. Красно-синие выиграли дивизион Тарасова в восьмой раз.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Слепышев — 13 (Капризов), 19:38 — 1:0. Григоренко — 14 (Вей), 47:44 — 2:0. Капризов — 24 (Слепышев, Кемпе), 48:52 — 3:0.
Вратари: Сорокин — Красиков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (11+8+8) — 19 (10+3+6).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
26 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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