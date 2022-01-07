«Витязь» победил ЦСКА, сняв вратаря в овертайме

«Витязь» одержал победу над ЦСКА (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве.

В составе гостей дублем отметился Федор Малыхин. Еще по одной шайбе забросили Даниэль Одетт и Миро Аалтонен. У хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Александр Попов.

Отметим, что в овертайме главный тренер подмосковной команды Юрий Бабенко снял вратаря, выпустив дополнительного хоккеиста. Ранее так несколько раз делал ЦСКА Сергея Федорова.

Таким образом, «Витязь» набрал 42 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда с 63 баллами занимает третью позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы: Одетт — 17 (бол., Старков, Аалтонен), 13:38 — 0:1. Светлаков — 3 (бол., Слепышев, Окулов), 35:25 — 1:1. Григоренко — 18 (Грудинин, Сергеев), 37:17 — 2:1. Малыхин — 8 (Рассказов), 49:10 — 2:2. Аалтонен — 10 (Старков), 51:34 — 2:3. Попов — 4 (Слепышев), 57:44 — 3:3. Малыхин — 9 (Воронков, Попов), 62:15 — 3:4.

Вратари: Федотов — Сапрыкин (60:09).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 38 (13+13+12+0) — 16 (6+4+5+1).

Судьи: Сидоренко, Франо.

7 января. Москва. «ЦСКА Арена».