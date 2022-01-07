Мичков: «Готов зажечь на Олимпиаде! России надо ее выигрывать»

Форвард петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков поделился мнением о возможном участии в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Пацаны показывали мнения журналистов о том, что меня надо включить в состав на Олимпиаду, — приводит слова Мичкова «Чемпионат». — Скидывали мне в шутку состав, где везде только моя фамилия — и у форвардов, и у защитников, и у голкипера. Посмеялись, пошутили немного на эту тему».

По словам форварда, он хотел бы поехать на Олимпийские игры в Пекине.

«Любой уважающий себя игрок хочет поехать на Олимпийские игры, это же такое большое событие, очень круто. Если меня пригласят, буду приносить пользу сборной, доказывать, что не ошиблись с выбором. Готов зажечь на Олимпиаде! России надо ее выигрывать. В прошлый раз выиграли, надо доказывать, что это не случайно, а заслуженно», — сказал он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.