ЦСКА дома переиграл «Салават Юлаев»
ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе москвичей отметились нападающие Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Владислав Каменев.
За «Салават» забросили нападающий Иван Дроздов и форвард Александер Хмелевский.
Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 80 очков за 58 матчей.
«Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке на «Востоке» с 69 очками за 59 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Голы: Григоренко — 15 (мен., Карнаухов, Рейдеборн), 14:42 — 1:0. Светлаков — 10 (Григоренко, Нестеров), 33:59 — 2:0. Плотников — 17 (Калиниченко, Классон), 41:24 — 3:0. Дроздов — 13 (Науменков, Хмелевский), 46:50 — 3:1. Хмелевский — 20 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 53:37 — 3:2. Каменев — 17 (Мамин), 56:56 — 4:2.
Вратари: Рейдеборн — Кареев (53:08 — 53:37, 57:27 — 58:53, 59:20).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 20 (11+5+4) — 19 (8+4+7).
Судьи: Оленин, Раводин.
3 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».
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|25
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|В
|П
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|1
|Ак Барс
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|33
|25
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|2
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|35
|24
|75
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|4
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|29
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|29
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|8
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|27
|31
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|9
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
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|Барыс
|61
|25
|36
|57
|3.02
|12:00
|
Амур – Авангард
|3 : 2 Б
|3.02
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 2
|3.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|3 : 0
|3.02
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|3 : 2
|3.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|3.02
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
|3.02
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|4 : 2