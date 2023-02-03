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Сегодня, 21:41

ЦСКА дома переиграл «Салават Юлаев»

Виталий Косик
Корреспондент
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ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе москвичей отметились нападающие Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Владислав Каменев.

За «Салават» забросили нападающий Иван Дроздов и форвард Александер Хмелевский.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 80 очков за 58 матчей.

«Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке на «Востоке» с 69 очками за 59 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Григоренко — 15 (мен., Карнаухов, Рейдеборн), 14:42 — 1:0. Светлаков — 10 (Григоренко, Нестеров), 33:59 — 2:0. Плотников — 17 (Калиниченко, Классон), 41:24 — 3:0. Дроздов — 13 (Науменков, Хмелевский), 46:50 — 3:1. Хмелевский — 20 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 53:37 — 3:2. Каменев — 17 (Мамин), 56:56 — 4:2.

Вратари: Рейдеборн — Кареев (53:08 — 53:37, 57:27 — 58:53, 59:20).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (11+5+4) — 19 (8+4+7).

Судьи: Оленин, Раводин.

3 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 59 43 16 91
2 ЦСКА 58 37 21 80
3 Торпедо 58 38 20 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 59 24 35 61
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 58 33 25 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 58 27 31 61
9 Нефтехимик 58 27 31 59
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
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3.02 12:00
Амур – Авангард
 3 : 2 Б
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 2
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 3 : 0
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 3 : 2
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
3.02 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
3.02 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 4 : 2
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