Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:40

Московское «Динамо» дома переиграло «Барыс»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Московское «Динамо» одержало победу над «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе москвичей забросили нападающие Джордан Уил, Максим Джиошвили и защитник Егор Мартынов.

За «Барыс» забросили нападающие Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.

«Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице «Запада», набрав 77 очков за 59 матчей.

«Барыс» с 57 очками занимает последнюю строчку на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Михайлис — 9, 6:39 — 0:1. Уил — 12 (Тринеев, Игумнов), 8:28 — 1:1. Джиошвили — 15 (Муранов, Каблуков), 24:30 — 2:1. Шевченко — 6 (Бекетаев, Савицкий), 29:58 — 2:2. Мартынов — 6 (бол., Менелл, Уил), 38:21 — 3:2.

Вратари: К.Л. Волков — Гудачек (59:08).

Штраф: 4 — 6. Броски: 25 (11+7+7) — 20 (5+11+4).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

3 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никишин установил рекорд результативности среди российских защитников

ЦСКА дома переиграл «Салават Юлаев»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 43 16 91
2 ЦСКА 58 37 21 80
3 Торпедо 58 38 20 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 59 24 35 61
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 58 33 25 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 58 27 31 61
9 Нефтехимик 58 27 31 59
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
3.02 12:00
Амур – Авангард
 3 : 2 Б
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 2
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 3 : 0
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 3 : 2
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
3.02 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
3.02 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 4 : 2
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости