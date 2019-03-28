ЦСКА победил СКА в восьмой раз подряд

Победа ЦСКА над СКА (2:1) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина стала для москвичей восьмой кряду над конкурентами из Санкт-Петербурга.

В последний раз СКА брал верх над ЦСКА 2 апреля прошлого года в финале Западной конференции. Тогда победа петербуржцам ничего не дала – серия была проиграна со счетом 2:4 (Алексей Мороз).

Следующий матч серии пройдет 30 марта, начало – в 17.00 (мск).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей