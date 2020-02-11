ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский сделал дубль
ЦСКА выиграл у «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Антон Слепышев, Сергей Толчинский (дважды) и Алексей Марченко. У «Торпедо» забил Тай Рэтти.
ЦСКА набрал 86 очков и лидирует в Западной конференции. У «Торпедо» 58 очков и восьмая позиция.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Голы: Слепышев — 16 (Кемпе, Капризов), 15:43 — 1:0. Рэтти — 10 (Шенфельд), 32:59 — 1:1. Толчинский — 11 (бол., Робинсон, Нестеров), 36:49 — 2:1. Толчинский — 12 (Ибрагимов, Капризов), 38:13 — 3:1. Марченко — 6 (мен., п.в.), 57:56 — 4:1.
Вратари: Сорокин — Линдбек (57:28 — 57:56).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 18 (7+8+3) — 23 (8+8+7).
Судьи: Гашилов, Одиньш.
11 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».