ЦСКА обыграл «Торпедо», Толчинский сделал дубль

ЦСКА выиграл у «Торпедо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Слепышев, Сергей Толчинский (дважды) и Алексей Марченко. У «Торпедо» забил Тай Рэтти.

ЦСКА набрал 86 очков и лидирует в Западной конференции. У «Торпедо» 58 очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Слепышев — 16 (Кемпе, Капризов), 15:43 — 1:0. Рэтти — 10 (Шенфельд), 32:59 — 1:1. Толчинский — 11 (бол., Робинсон, Нестеров), 36:49 — 2:1. Толчинский — 12 (Ибрагимов, Капризов), 38:13 — 3:1. Марченко — 6 (мен., п.в.), 57:56 — 4:1.

Вратари: Сорокин — Линдбек (57:28 — 57:56).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 18 (7+8+3) — 23 (8+8+7).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

11 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».