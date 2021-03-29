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ЦСКА — «Локомотив», Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию седьмого матча, во сколько начало

17:30
ЦСКА и «Локомотив» проведут седьмой матч в серии. Фото ХК ЦСКА
ЦСКА и «Локомотив» проведут седьмой матч в серии. Фото ХК ЦСКА
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Сегодня, 29 марта, состоится седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором ЦСКА на своем льду примет «Локомотив». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 3-3. В шестой встрече «Локо» обыграл соперника в овертайме со счетом 2:1.

Главный бомбардир армейцев в этом плей-офф — форвард Константин Окулов, набравший 10 (3+7) очков в 10 матчах. У «Локо» 9 (7+2) баллов на счету нападающего Тему Пулккинена.

Следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Локомотив»

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