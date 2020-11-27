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«Салават Юлаев» может обменять Сошникова в ЦСКА или «Локомотив»

11:28
Никита Сошников. Фото ХК «Салават Юлаев».
Никита Сошников. Фото ХК «Салават Юлаев».
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников может быть обменян в ЦСКА или «Локомотив». Эти два клуба — главные претенденты на нападающего, которого не устраивает роль в уфимской команде.

«Салават Юлаев» рассчитывает усилить оборонительную линию в результате обмена Сошникова.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набрал 17 (4+13) очков в 21 матче при показателе полезности -10. (Артур Хайруллин)

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