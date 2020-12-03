ЦСКА дома уступил минскому «Динамо»

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забивали Артем Блажиевский и Максим Шалунов. У гостей отличились Кирилл Воронин, Шэйн Принс, Степан Фальковский и Брэндон Козун.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Воронин — 4 (Протас, Мерфи), 2:12 — 0:1. Принс — 11 (Шарангович), 28:12 — 0:2. Фальковский — 1 (Козун, Спунер), 29:30 — 0:3. Блажиевский — 2 (Рыков, Светлаков), 39:51 — 1:3. Шалунов — 12 (Окулов, Мамин), 44:37 — 2:3. Козун — 15 (п.в., Принс), 59:04 — 2:4.

Вратари: Шарыченков (58:16 — 58:21, 58:29 — 59:04, 59:10) — Фурх.

Штраф: 23 — 13.

Броски: 27 (3+13+11) — 28 (15+10+3).

Судьи: Наумов, Оскирко.

3 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 1403 зрителя.