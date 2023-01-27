ЦСКА одержал волевую победу над «Амуром»
ЦСКА одержал волевую победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Уже на 2-й минуте первого периода счет в матче открыл нападающий хабаровчан Ярослав Лихачев.
Но потом в составе ЦСКА поочередно отличились форварды Антон Слепышев, Сергей Плотников и Михаил Григоренко и принесли красно-синим победу.
ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд, команда идет третьей в Западной конференции (76 очков). У «Амура» прервалась серия из четырех побед подряд, команда занимает 10-е место на Востоке (56 очков).
КХЛ
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ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Лихачев — 14 (Николишин), 1:10 — 0:1. Слепышев — 10 (Провольнев), 20:44 — 1:1. Плотников — 16 (мен., Каменев, Провольнев), 55:42 — 2:1. Григоренко — 12 (Карнаухов), 57:26 — 3:1.
Нереализованный буллит: Окулов (ЦСКА), 56:25 (Вратарь).
Вратари: Рейдеборн — Калниньш (57:51).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (10+10+13) — 18 (5+2+11).
Судьи: Гофман, Сергеев.
27 января. Москва. «ЦСКА Арена».
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|55
|25
|30
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|23
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|28.01
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Адмирал – Сибирь
|- : -
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Куньлунь – Спартак
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|28.01
|17:10
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Динамо Мн – Торпедо
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