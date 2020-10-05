Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов пятой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем был признан Илья Ежов («Витязь»), его команда на неделе одержала две победы: над «Авангардом» (2:1 Б) и рижским «Динамо» (6:1). По его воротам было нанесено 55 бросков, из которых было отражено 96,36 процента (лучший результат недели). Коэффициент надежности составил 0,96 (лучший результат недели).

Лучшим защитником стал Ник Бэйлен («Трактор»), одержавший с командой две победы в двух гостевых матчах. В этих встречах Бэйлен набрал 4 (1+3) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим недели выбран Никлас Йенсен («Йокерит»), одержавший с командой две победы в трех гостевых матчах. В этих встречах Енсен набрал 5 (4+1) очков.

Лучшим новичком недели был признан Егор Чинахов («Авангард»), забросивший четыре шайбы. 19-летний нападающий набирал отличался в каждом матче недели, а в игре с «Йокеритом» оформил первый дубль в КХЛ.