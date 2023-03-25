Игорь Григоренко: «Наш хоккей стал похожим на шорт-трек»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» поделился мнением о том, в какой хоккей играют в КХЛ.
— В этом сезоне стало больше команд, которые открыто играют, не запираются. Как вы считаете, куда движется хоккей в КХЛ?
— Тяжело ответить на этот вопрос, но все равно той яркости нет, честное слово. Умного хоккея стало меньше, тренеры запрещают делать некоторые вещи, хотя это приносит результат. Где-то смену мест сделать, где-то улитку сделать и подождать своего игрока, сохранить шайбу, а не бросать ее по борту — такого очень мало сейчас.
Для меня это странно, сейчас в НХЛ играют так, как мы всегда играли, а КХЛ скатилась в ту игру, в которую Америка играла — вбросить и бежать. Я иногда хайлайты НХЛ смотрю, они там в пас разыгрывают, на бросок выводят, смену мест делают, оставления — это ведь все интересно смотреть. А у нас больше на шорт-трек похоже стало.
— Может быть, пример «Торпедо», которое добилось успеха, поменяет лигу?
— Может быть, их интересно смотреть. Но и в других командах это иногда просматривается. Лично мне интереснее смотреть, когда есть какие-то комбинации, когда играют люди, дают передачи, а сейчас очень много брака, культура паса куда-то ушла. Может быть, из-за этого тренеры переживают и запрещают играть в такой хоккей? Наверное, это все с детских школ идет, хотя на таком уровне игроки обязаны уметь это делать.
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|41
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|В
|П
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|1
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|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
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|86
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|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
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|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -