Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата против ЦСКА (4:3).

— Ребята играли хорошо, старались, — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ. — Хотя состав у нас далек от оптимального. Утром еще и Чайковски заболел. Так что нам было тяжело. Вроде бы игра шла нормально, но потом в конце, как всегда, мы не можем без приключений: допустили ошибки, заработали удаления, остались втроем, пропустили гол... Напряженно было. Хорошо, что выстояли. Ребята — молодцы. Довели игру до победы.

Сашка Еременко — молодец, хорошо отработал. И те десять минут, которые он отыграл в Ярославле, помогли ему, позволили войти в игровой тонус. Два гола, которые забил ЦСКА — не его.

В паузе сейчас будет мини-предсезонка. У нас в период подготовки к сезону Роспотребнадзор 15 человек посадил в изоляцию, как контактную группу. Они не тренировались, сидели дома две недели. Потом еще заболели. Из шести недель подготовительного периода работали только две. Поэтому так и кувыркаемся.