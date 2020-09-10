«Были тяжелые два периода — играли в догонялки». Квартальнов — о победе над минским «Динамо»
04:25
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:4).
— Были тяжелые два периода — играли в догонялки, — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ. — В третьем сказалось мастерство наших ребят. Хорошая игра со стороны Минска. Говорили, что у них молодая оборона и надо сыграть с ней понаглее, но не шло в начале. Нам есть над чем подумать, третий период только в зачет.