Быков — о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Лига должна иметь план действий, чтобы решение не стало ущербным»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ.

«Прежде чем делать резкие шаги, нужно садиться за стол переговоров заинтересованным сторонам и в конструктивном плане искать решение проблем! Должны быть взаимовыгодные отношения между разного рода спортивными структурами и организациями.

А если этого нет или кто-то ставит себя выше других в своих действиях или принятии решения, то это не способствует равноправию и ведет к эскалации отношений.

Если все попытки наладить эти отношения ни к чему не привели, то можно понять чиновников и руководителей в принятии такого решения.

Но при этом лига должна иметь план действий для развития и эволюции хоккея в стране, чтобы это жесткое решение по выходу КХЛ из данных организаций не стало ущербным для эволюции спорта и спортсменов!» — сказал Быков «СЭ».

По данным «Матч ТВ», осенью 2023 года руководство КХЛ обсуждало вопрос возможного выхода из ФХР и ИИХФ, для чего был разработан проект изменений в федеральный Закон о спорте РФ и ряд других нормативных правовых актов. По информации источника, инициатива окончательно не утверждена.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.