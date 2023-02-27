Бутурлин назвал СКА, «Ак Барс» и ЦСКА фаворитами на Кубок Гагарина
Экс-игрок и арбитр Михаил Бутурлин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина и назвал основными претендентами на трофей.
«Сложно сказать, кто будет победителем Кубка Гагарина. Есть фавориты, а есть клубы, от которых можно ждать что угодно. Конечно фавориты — СКА, «Ак Барс» и ЦСКА. И я бы не стал сбрасывать со счетов «Магнитку». СКА — победитель «регулярки», они очень ровно прошли эту стадию. ЦСКА —всегда ЦСКА. Они в том году доказали свою состоятельность, выиграв у магнитогорского «Металлурга». «Ак Барс» при Билялетдинове преобразился и показывает совсем другой хоккей. Магнитка же не очень хорошо прошла «регулярку», но состав у неё остался тот же самый. Поэтому, на мой взгляд, они способны в этом году порадовать своих болельщиков. Не думаю, что кто-то из игроков удивит своими индивидуальными качествами. Здесь плей-офф. И тот, кто был лидером команд, им и останется. Очень тяжело будет молодежи сразу себя проявить. Единственное, может быть, прибавят Шипачев с Кагарлицким», — приводит слова Бутурлина Metaratings.ru.
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
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|68
|11
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|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
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|68
|39
|29
|86
|4
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|68
|37
|31
|83
|5
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|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4