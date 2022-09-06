Бурдасов забил первый гол после возвращения в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

Он открыл счет в матче в самом начале первого периода.

Для 31-летнего форварда этот гол стал первым после возвращения в клуб из Челябинска.

В это межсезонье Бурдасов заключил контракт с «Трактором» на три года.

Бурдасов выступал за СКА с 2019 года. Хоккеист является воспитанником «Трактора». Он играл за челябинцев с 2007 по 2013 год.