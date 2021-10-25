Будущее «Куньлуня» определится к 25 ноября, после того как спортивным руководством Китая будет разработана дорожная карта по развитию олимпийской сборной страны.

«На данный момент «Куньлунь» взаимодействует с Китайской хоккейной ассоциацией и Министерством спорта Китая в разработке дорожной карты. Она будет составлена к 25 ноября», — сообщили в пресс-службе китайского клуба ТАСС.

Ранее сообщалось, что основные игроки «Куньлуня» в середине декабря отправятся в Китай на подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, из-за чего китайский клуб обновит состав на оставшуюся часть сезона КХЛ.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

После 21 матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» с 12 очками занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.