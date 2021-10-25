Разин ответил раскритиковавшему его Коваржу в Instagram

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил раскритиковавшему его Якубу Коваржу в Instagram.

В одном из интервью Коварж, рассказывая, почему не смог заиграть при Разине, назвал команду «Автомобилист» «слабенькой». Также он предположил, что Разину могло не нравиться то, что вратаря любят болельщики.

«Коварж считает себя звездой, а ту команду называет «слабенькой». Только он не говорит, что из-за перелома пальца он не играл 11 игр, в которых мы выиграли 10 матчей!

«Может быть, мне не нравилось, что вратаря любят болельщики...» Что за бред! Я не боялся, я знал, что он дружит со всеми из руководства. Мне было все равно, о чем он там разговаривает», — написал Разин в сторис Instagram.

Разин тренировал «Автомобилист» с 2015 по 2016 год.

Сторис Андрея Разина. Фото Instagram

Сторис Андрея Разина. Фото Instagram