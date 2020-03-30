Буцаев рассказал, за счет чего прогрессировал Порядин

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне.

— Общий результат положительный. С одной стороны, мы попали в плей-офф, что для нашего клуба хорошее достижение, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Особенно, если вспомнить, как мы двигались по ходу регулярного чемпионата. Мы обновили командные рекорды. С другой — мы могли выиграть десять матчей подряд, а потом шесть проиграть. Не хватало стабильности, хотя с этой проблемой сталкивались многие команды. В плей-офф мы сделали все возможное, чтобы дать бой победителю конференцию. Мы хотели не просто покусать «Ак Барс», а закуситься с ним. По самоотдаче и желанию у меня нет претензий к команде. Да, мы подошли к плей-офф не в оптимальном физическом состоянии. После дальневосточного выезда регулярки мы испытывали проблемы со здоровьем игроков. Психологический фактор тоже сыграл свою роль — примерно десять последних матчей регулярки были для нас, как седьмая игра серии плей-офф.

— Второй сезон подряд «Нефтехимик» очень хорошо угадывает с легионерами.

— Этот процесс дается очень непросто. Не скрою, что некоторые легионеры, с которыми мы вели переговоры, просто отказались от приглашения. Если вы помните, мы начали сезон с открытыми вакансиями у легионеров. Окончательно мы их закрыли только в октябре. Считаю, что они смогли принести пользу команде, хотя некоторые и не на сто процентов показали свой потенциал. Тем не менее, без них нам было бы тяжело пробиться в плей-офф.

— Но главным открытием сезона в «Нефтехимике» стал не легионер, а Павел Порядин. В чем секрет его преображения?

— В карьере любого спортсмена есть моменты, когда ты должен выходить на новый уровень. Павлу был предоставлен такой шанс, и он с ним воспользовался. Секрет прост: если ты отдаешь всего себя на льду, получаешь игровое время, то результат придет.

— Но игровое время определяется не лотереей, а по видению тренера. Вы изначально понимали лидерский потенциал Порядина?

— Павел стал взрослее и опытнее за этот сезон. Хотя ему еще есть, в чем прибавлять, что пересматривать. Но мы очень довольны увиденным, и надеемся, что в будущем он будет только прибавлять. Причем, не только Павел, но и многие другие ребята.