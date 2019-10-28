Буцаев прокомментировал волевую победу «Нефтехимика» над «Адмиралом». Его команда отыгралась с 0:3

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (4:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Его команда отыгралась с 0:3 и одержала рекордную шестую победу подряд.

— Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и поздравить их с победой, — приводит официальный сайт «Нефтехимика» слова Буцаева. — Да, скажем так, мы поставили себя в неловкое положение. Во втором периоде проигрывали 0:3. Но ребята молодцы, собрались, показали характер, волю к победе и сумели выиграть этот матч. Соперник играл достойно. Эта команда очень здорово играет именно в тактическом плане в оборонительный хоккей. В принципе те голы, которые они нам забили, это результат того стиля игры, которые исповедуют: ждут и дожидаются ошибки соперника. Тем не менее, хорошо, что все хорошо заканчивается.

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