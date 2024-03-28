Брынцев подписал новый контракт с «Амуром»

Защитник Александр Брынцев подписал новый контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба команды. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Это 12-й сезон 28-летнего хоккеиста в КХЛ и второй — в «Амуре».

В текущем сезоне Брынцев провел в КХЛ 71 матч и набрал 11 (2+9) очков.

«Амур» проиграл «Металлургу» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-4.