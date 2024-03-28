«Сибирь» объявила об уходе Кривокрасова и его тренерского штаба

«Сибирь» объявила о расставании с главным тренером Сергеем Кривокрасовым и его штабом.

С Кривокрасовым команду покинут Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий и Александр Сыроватский.

«В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв 10-е место в Восточной конференции.