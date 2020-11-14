Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:0).

— Боевая была игра, все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. «Северсталь» — очень организованная, боевая команда, поэтому выиграть в Череповце было приятно, — цитирует Брагина сайт СКА.

— Прием против Тимкина не повлиял на игру? В каком он состоянии?

— По Евгению сейчас сложно сказать, надо смотреть в клинике. Но состояние у него более или менее нормальное. Что касается силового приема, то в Череповце боевая молодая команда, за счет этих качеств они и играют.

— Вы говорили, что три выездные игры должны показать, в какой форме команда.

— Если три матча выиграли, то состояние нормальное, это хороший результат. Наконец, команда вошла в рабочий режим, который был до болезней.

— Как оцените действия Фантенберга?

— Надежной игры в обороне, стоппера нам не хватало. Он придал уверенности команде, играет очень надежно.