Новым вице-президентом "Трактора" стал Борис Видгоф, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал должность директора.

- Новая должность позволит замещать президента "Трактора", ВРИО Губернатора Челябинской области Алексея Текслера на мероприятиях Континентальной хоккейной лиги, - говорится в сообщении. - Также участники собрания организации привели Устав клуба в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

"Трактор" в прошедшем сезоне занял восьмое место на Востоке. В первом раунде плей-офф команда уступила "Автомобилисту" (0:4).

Ранее стало известно, что главным тренером челябинского клуба назначен Петерис Скудра.

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