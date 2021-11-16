Борис Миронов рассказал о травме Сергея Широкова

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:0).

«Игра понравилась, хорошая. Видно, что команды после перерыва, соскучились. И «Спартак», и «Ак Барс» играли с большим желанием, много моментов. Но «Ак Барс» забил один гол, а мы — ни одного. А так, игра хорошая, интенсивная, скоростная. Двигаемся дальше.

Слабая реализация? Я думаю, недостаток везения, мастерства хватает. Вратарь хорошо сыграл у «Ак Барса», вытащил игру. Были моменты, была и штанга в конце. Ребята старались, отдать должное, вышли с первых минут, были заряжены, играли до конца. Могли сравнять и выиграть, не хватило хладнокровия, завершения.

Стало известно еще позавчера о том, что Широков выбыл, у него микротравма. Будем надеяться, как только будет готов, появится на льду, врачи занимаются, делают свою работу. Главное — не форсировать. Будем его выпускать, когда будет готов на 100%. Это может быть и завтра, и послезавтра, и через 5 дней, и через 7, в общем, как будет готов. Капитан команды, не хочется выпускать раньше времени, чтобы не было рецидивов, и он не выбыл на несколько месяцев. Сегодня его не хватало», — сказал Миронов.

(Надежда Тонконог)