Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Борис Михайлов поддержал решение не останавливать регулярный чемпионат КХЛ

16:13
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение КХЛ продолжить регулярный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.

«В регулярном чемпионате продолжат играть те команды, где нет больных, — цитирует Михайлова «Чемпионат.com». — Почему не продолжать играть? Я не считаю, что при переносах игр нарушается спортивный принцип. А как в НХЛ играют?

Каждый может высказывать свою точку зрения, но у нас есть решение, которое приняли в КХЛ. Те команды, которые могут играть, должны играть. Возможно, что придет время, когда потребуется остановить чемпионат, чтобы игры не проводились совсем — никто не знает".

С начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона. При этом лига решила не приостанавливать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды. В таком случае матчи с их участием будут переноситься.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4571515-a-kak-v-nhl-igrayut-mihajlov-podderzhal-reshenie-ne-ostanavlivat-regulyarnyj-chempionat-khl.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Джокович выиграл суд. Но его участие в Australian Open под вопросом
1
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное