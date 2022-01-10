Борис Михайлов поддержал решение не останавливать регулярный чемпионат КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение КХЛ продолжить регулярный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.
«В регулярном чемпионате продолжат играть те команды, где нет больных, — цитирует Михайлова «Чемпионат.com». — Почему не продолжать играть? Я не считаю, что при переносах игр нарушается спортивный принцип. А как в НХЛ играют?
Каждый может высказывать свою точку зрения, но у нас есть решение, которое приняли в КХЛ. Те команды, которые могут играть, должны играть. Возможно, что придет время, когда потребуется остановить чемпионат, чтобы игры не проводились совсем — никто не знает".
С начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона. При этом лига решила не приостанавливать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды. В таком случае матчи с их участием будут переноситься.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4571515-a-kak-v-nhl-igrayut-mihajlov-podderzhal-reshenie-ne-ostanavlivat-regulyarnyj-chempionat-khl.html
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