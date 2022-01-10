Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 Б).

«Два выхода один на один, к сожалению, нереализованные. Первый период играли ни шатко ни валко. Состоялся разговор с командой, во втором периоде вроде более-менее. Соперник цеплялся за каждую шайбу, мы проиграли много единоборств, в первом периоде движение не понравилось. То, что выиграли по буллитам, это заслуга нашего вратаря и единственного, кто забил, — это Ник Шор. Парням спасибо, что отработали до конца.

У Сятери — небольшое повреждение, мы решили поберечь его. Считаем, что вратарская бригада у нас очень прилично играет. Антон Красоткин сегодня отыграл хороший матч, его вины в пропущенных голах я не вижу. Он себя очень сильно проявил на буллитах, сыграл очень уверенно. Мы доверяем обоим вратарям», — цитирует тренера сайт КХЛ.