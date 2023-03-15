Майоров: «Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает «Ак Барса» фаворитом в борьбе за победу в Кубке Гагарина-2023.

«Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды кроме «Ак Барса» сейчас играют неровно, в том числе и ЦСКА тоже. Посмотрите, как сейчас играют армейцы, при такой игре мало верится, что они смогут что-то выиграть. Также, не очень верю в победу СКА», — приводит Metaratings.ru слова Майорова.

Также он рассказал, кто удивил его в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Кто удивил меня? Не только меня, но и всех болельщиков хоккея очень удивил «Адмирал» после прохода «Салавата Юлаева», — добавил специалист.

16 марта стартуют четвертьфинальные серии второго раунда Кубка Гагарина. На «Востоке» встретятся «Металлург» — «Авангард» и «Ак Барс» — «Адмирал». На Западе СКА сыграет с «Торпедо», а ЦСКА с «Локомотивом».