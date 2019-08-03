Боб Хартли: "Мы здесь для того, чтобы наслаждаться другим стилем хоккея"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал результат товарищеского матча с "Локомотивом". Команда из Омска уступила на старте турнира Sochi Hockey Open со счетом 1:3.

– Мне понравилось, как мы прибавляли по ходу. У нас много новых игроков. Поэтому приходилось вносит коррективы. Это матч предсезонки, поэтому интересно, как парни отвечают на вызовы и как команда, и с персональной точки зрения.

– Рады ли видеть еще одного канадца в КХЛ? И какой совет вы дадите Мактавишу?

– Я рад видеть соотечественника в КХЛ. Мактавиш обладает огромным опытом. Я только год как в КХЛ. Крэйгу придется трудно. Но мы здесь для того, чтобы наслаждаться другим стилем хоккея. Мы с ним везунчики – работаем в отличной лиге. Я недавно встретил Мактавиша в аэропорту и сказал ему, что здесь будет очень интересно.

– Сыграет ли Андригетто в Сочи?

– Андригетто пока еще со сборной Швейцарии. Но я сомневаюсь, что он сыграет в Сочи. На турнире в Санкт-Петербурге однозначно сыграет.