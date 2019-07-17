Боб Хартли: "Мы не работаем на "Авангард", мы – это и есть "Авангард"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поприветствовал игроков команды перед началом предсезонной подготовки. Напомним, что специалист возглавил команду летом прошлого года и сразу довел "Авангард" до финала Кубка Гагарина. В решающей серии омичи уступили ЦСКА со счетом 0-4.

– Вкратце скажу о прошлом сезоне. Мы создали свою идентичность, и очень хорошую. Мы построили настоящую крепкую семью. Но нужно сделать еще один большой шаг вперед, – приводит слова тренера официальный сайт "Авангарда". – Добро пожаловать новым игрокам и сотрудникам. Мы стараемся быть последовательными. Год за годом мы хотим выстраивать команду с помощью лидеров, с помощью молодых игроков. И лишь одна мысль у нас в головах – Кубок Гагарина. Это единственное, что имеет значение. Мы не играем за "Авангард", мы не работаем на "Авангард", мы – это и есть "Авангард". "Авангард" – это семья. Мы – семья, нет разделения на руководителей и игроков. Мы все заодно. Коммуникация, которую мы выстроили в прошлом сезоне, останется прежней.

Перед всеми нами стоит новый вызов, нам нужно стать еще лучше. Нас поддерживают болельщики по всей России, по всему миру. Мы знаем, какой путь нужно пройти, чтобы прийти к успеху. Начинаем долгий марафон – тренировочные сборы, 62 матча, которые приведут нас туда, где мы хотим быть. Будет много хороших дней, но будут и плохие, надеюсь, их будет немного. Мы знаем, что все не может идти гладко. Мы будем готовы, будем держаться друг за друга, показывать непревзойденное отношение и трудолюбие, внимание к деталям – вот, на чем все будет строиться. Наша задача – подготовить вас, научить, ваша задача – играть. Именно вы являетесь действующими лицами, мы – актеры второго плана. Именно благодаря вам мы можем добиться успеха.