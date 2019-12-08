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Боб Хартли: «Контракт? Пока не могу комментировать»

20:05
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отказался комментировать новость о своем новом контракте. По информации «СЭ», в ближайшие дни он подпишет новое двухлетнее соглашение.

— Пока не могу комментировать. Я встречусь с Александром Крыловым после матча. И вы все сразу узнаете, — сказал Хартли (Игорь Еронко).

59-летний Боб Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. Вместе с ним команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА (0-4).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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